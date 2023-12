L'ex responsabile del settore giovanile dell'Inter Roberto Samaden, oggi in forza all'Atalanta, è tornato sul suo lavoro a Milano in un'intervista concessa a Sportitalia:



"Il maggior successo e la maggior gioia per chi si occupa di giovani è vederli esordire e giocare in Prima Squadra. È il sogno non solo dei ragazzi, ma anche di tutte le persone coinvolte, dal responsabile a chi guida il pullman o apre e chiude il centro sportivo. Sicuramente, soprattutto negli ultimi 7-8 anni, c'è stato un numero di giocatori che oggi hanno invaso i campi di Serie A e non solo, qualcuno è anche all'estero".



RIMPIANTO - "Il rammarico è quello di non aver mai visto troppo valorizzato tutto ciò, sicuramente con tutte le scusanti dovute alla situazione del club o a momenti particolari. Chiaro che è frustrante per un responsabile vedere con la maglia di una squadra avversaria di alto rango un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile. Questo ormai rientra anche nelle dinamiche del mercato e delle necessità che hanno i club di produrre valore, e magari utilizzare quel valore economico per arrivare ad altri tipi di giocatore".