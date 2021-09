- si presume tra il 30 aprile e il primo maggio -, diciottenne di origine pachistana, dopo essersi opposta al matrimonio forzato con il cugino., senza che però ne fossero state rinvenute tracce., lo zio di Saman, Danish Hasnain,dopo aver utilizzato profili social e ora è indagato dal Pm in quanto presunto esecutore materiale del delitto.Nonostante le indagini siano ancora in atto, non terminano le ricerche e la speranza che, dopo questo arresto, possa finalmente emergere la verità su cosa sia successo e, soprattutto, su dove si trovi il corpo di Saman.Le ragioni implicabili a queste violenze sono spesso riconducibili a situazioni di povertà e accesso limitato all’istruzione, che spingono le famiglie a costringere le proprie figlie a sposarsi, in base alla convenienza del matrimonio.Risolvere e prevenire questi abusi è tanto difficile per lo stato italiano, quanto per le vittime stesse di questi che, tenute lontano dalla società e “guardate a vista”, non denunciano per paura che possano esserci ritorsioni, come è purtroppo successo nel caso della piccola Saman.Alla luce di questi ultimi avvenimenti, purtroppo sempre più frequenti anche in Italia, diventa fondamentale concentrarsi sull’integrazione sociale e culturale delle comunità straniere, ed emanare adeguate norme a tutela delle giovani e dei bambini che subiscono questi tipi di violenza.