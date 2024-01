Samardzic al Napoli, gli aggiornamenti e il retroscena sulla clausola

Il profilo di Lazar Samardzic continua a essere al centro delle dinamiche del mercato di Serie A. Gli aggiornamenti si rincorrono e si moltiplicano ora dopo ora, con la società partenopea che si sta avvicinando a chiudere l’affare, seppur la Premier League stia provando a soffiare il colpo a De Laurentiis. Il centrocampista serbo, in ogni caso, ha già avvisato la dirigenza friulana di voler lasciare Udine (rapporto ormai logoro con Cioffi che, presumibilmente, lo terrà in panchina anche nelle prossime sfide, un po’ come successo contro la Lazio) e di incominciare una nuova avventura, con il Napoli in prima fila (pronto a chiudere per 20 milioni di euro più bonus), visto il suo desiderio di proseguire in Serie A la propria carriera.



LE ULTIME – I dialoghi vanno avanti serrati, i contatti con il padre-agente di Samardzic sono stati continui e hanno portato a un accordo di massima tra il Napoli e l’entourage del centrocampista serbo, come raccontato nelle scorse puntate qui su Calciomercato.com. Il padre Mladen, infatti, rimasto in Italia per trattare il futuro del figlio, considera Napoli la piazza ideale per proseguire il percorso di crescita del giocatore dell’Udinese. Mancano ancora alcuni dettagli da limaren(sulla base di un ingaggio da circa 2 milioni di euro) e la fumata bianca non è ancora arrivata definitivamente. Samardzic non ha alcun problema da accettare la piazza azzurra, ma sia l’entourage del calciatore sia lo stesso serbo non stanno apprezzando i pochi passi in avanti effettuati da Aurelio De Laurentiis, seppur le problematiche riguardanti i diritti d’immagine e le commissioni siano state superate. Il definitivo sì del giocatore non è ancora arrivato e la mancata fumata bianca sta portando un club inglese a inserirsi.



CI PROVA DE ZERBI – Nel corso delle ultime settimane, infatti, vi avevamo raccontato di un potenziale club inglese che aveva provato a far ragionare il giocatore e a portarlo in Premier League. Tale società, come riportano dall’Inghilterra e dalla Germania, si è materializzato nel Brighton, pronto a strappare un sì dall’Udinese. La palla ora passa al giocatore che, tuttavia, ha un’ancora di salvezza nel contratto.



CLAUSOLA - Nell’accordo con l’Udinese, infatti, è prevista una clausola rescissoria con il quale liberarsi e svincolarsi a zero dalla società friulana, in caso di retrocessione in Serie B. Tutto, dunque, nelle mani di Samardzic: il suo futuro dipende da lui.