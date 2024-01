Samardzic: quando il padre fece saltare tutto col Venezia

Redazione CM

Il futuro di Samardzic è un rebus. Il centrocampista serbo nato in Germania sembrava vicino al Napoli, ma il suo entourage, capitanato dal padre, non ha ancora l'accordo economico con De Laurentiis. Non è la prima volta che Mladen Samardzic si mette di mezzo in una trattativa: in estate ha fatto saltare l'affare con l'Inter, a causa di una richiesta di commissione etichettata come esagerata. L'ex Lipsia aveva raggiunto Milano, aveva sostenuto le visite mediche, ma al momento delle firme ha ricevuto il no secco del padre ed è tornato a Udine.



IL RETROSCENA COL VENEZIA - La storia si ripete, ancora una volta. Nell'estate 2021 il Venezia aveva appena conquistato la promozione in Serie A grazie a un gol di Bocalon al 93' nel ritorno della finale playoff contro il Cittadella. Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa c'era proprio Lazar Samardzic: contatti a distanza con il padre, lui i Germania e i dirigenti in Italia, e trattativa con il Lipsia; di settimana in settimana le parti si avvicinano e si va avanti con ottimismo e fiducia. Finché si riesce a trovare la quadra giusta per chiudere l'operazione: a quel punto la dirigenza del Venezia vola in Germania per conoscere la famiglia del giocatore, ma nel momento in cui arrivano scoprono la sorpresa: "Non possiamo venire, abbiamo già firmato con un'altra squadra" rivela Samardzic senior. L'Udinese. I dirigenti del Venezia sono increduli. Non tanto per il blitz dei bianconeri che li hanno superati al traguardo, non è la prima né sa l'ultima volta che nel mercato succedono situazioni del genere, ma più che altro perché avrebbe potuto avvertirli prima, a distanza, senza farli andare fino in Germania.