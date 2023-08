Giovanni Fabbian non viaggia con l'Inter a Salisburgo, dove oggi (calcio d'inizio alle ore 19) la squadra di Simone Inzaghi gioca in amichevole. Il centrocampista italiano classe 2003, reduce da un prestito alla Reggina in Serie B, è a Roma per sottoporsi alle visite mediche con l'Udinese. Il club friulano lo preleva per 5 milioni di euro, lasciando ai nerazzurri il diritto di ricomprarlo a un prezzo maggiorato: 12 milioni di euro.



IN ARRIVO - Percorso inverso per Lazar Samardzic. Il tedesco naturalizzato serbo è atteso in serata a Milano, per poi svolgere le visite mediche entro venerdì e firmare il contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028.