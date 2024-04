Samardzic: 'L'Inter non è successo, mi fa più male non aver vinto oggi. Esultanza contenuta? Sono emozioni'

centrocampistaha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta subita contro l'Inter in cui il suo gol del momentaneo 1-0 non è bastato. Inevitabile tornare al mancato trasferimento in nerazzurro di questa estate."Voglio sempre segnare, non me l'aspettavo ma dobbiamo guardare avanti adesso"."Molto, abbiamo fatto una buona partita con il giusto atteggiamento. Prendere un gol così fa male. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo salvarci"."Non lo so, era un'esultanza con emozioni. Non so cosa devo dire.... Ho segnato alla squadra in cui potevo giocare? Sì, ma non è successo, mi fa male solo che non abbiamo vinto stasera".

"Sì. Però sappiamo che l'Iner gioca un buon calcio e ci dovevamo difendere per portare un punto a casa, ma non è successo. Ora testa alta e guardiamo alle prossime partite".