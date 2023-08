Dopo le frizioni e lo stallo iniziale fra Claudio Lotito e Maurizio Sarri arrivato quasi a minacciare le dimissioni, il mercato della Lazio ha finalmente preso il via e, giorno dopo giorno, l'allenatore toscano sta ottenendo dal suo presidente tutti i colpi chiesti dal mercato. Nella testa dell'ex-Napoli e Chelsea c'è ancora la necessità di modificare il reparto centrale del campo con due giocatori che non convincono e altrettanti obiettivi in entrata. E fra questi, a sorpresa, è tornato ad esserci anche Lazar Samardzic, tornato clamorosamente all'Udinese proprio dopo il collasso per colpa del padre del giocatore, dell'operazione già conclusa con l'Inter.





GLI ESUBERI DA PIAZZARE - Sarri ha perso Milinkovic-Savic, volato in Arabia, a inizio mercato e non se ne è fatto un cruccio avendo ottenuto finora sia Daichi Kamada che Nicolò Rovella come rinforzi in un reparto in cui, ad oggi, ci sono anche l'intoccabile Danilo Cataldi, Luis Alberto e la coppia composta da Toma Basic e Marcos Antonio. Sono proprio questi due i profili che Sarri non gradisce con il brasiliano, arrivato soltanto un anno fa a Formello ma mai convincente. Per l'ex-Shakhtar c'è la possibilità di un addio a titolo definitivo verso l'estero con Ligue 1 e campionato turco alla finestra, mentre per il croato la siutazione è più complicata dato che non vuole un club di bassa fascia come destinazione per lasciare la Lazio.



AFFONDO PER SAMARDZIC - Due situazioni complicate, ma che sono necessarie per lanciare l'affondo verso l'Udinese per provare a portare nella Capitale Samardzic. L'Udinese vuole una valutazione complessiva finale da 25 milioni di euro con la possibilità di un prestito con riscatto già fissato e con l'apertura a contropartiete tattiche gradite esattamente come concordato con l'Inter. Proprio Basic è la carta che Lotito sta provando ad inserire nell'affare trovando però la resistenza del giocatore che ha già detto no anche al Verona. Un gioco a incastri che potrà sbloccarsi nei prossimi giorni, ma la Lazio per Samardzic è tornata a fare sul serio, sperando che questa volta i suoi ultimi agenti non cambino di nuovo le carte in tavola.