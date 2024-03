Samardzic o Pereyra, chi è stato ammonito in Lazio-Udinese? Arriva l'ufficialità

Nel posticipo di ieri sera della 28a giornata di Serie A c'è stato un caso legato a un'ammonizione decisa dall'arbitro Aureliano: il dubbio era su chi avesse ricevuto il cartellino giallo tra il Tucu Pereyra e Lazar Samardzic. A fare chiarezza è stata la Lega, che in mattinata ha confermato la sanzione al centrocampista serbo. Secondo giallo della stagione per Samardzic, entrato nell'ultimo quarto d'ora al posto di Payero con l'Udinese già avanti per 2-1 sulla Lazio.



L'EPISODIO DEL CARTELLINO - L'episodio è legato al minuto 88, durante il quale Pereyra ha fatto un fallo sullo spagnolo Pedro, e successivamente l'arbitro ha estratto un cartellino giallo. L'ammonizione sembrava per l'argentino che ha commesso l'intervento irregolare, ma sul labiale dell'arbitro Aureliano si legge chiaramente "numero 24", indicando che la sanzione è per Samardzic, punito dopo aver allontanato via il pallone per pedere tempo. Il centrocampista non era diffidato, nella prossima partita contro il Torino (sabato 16 marzo alle 15) sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore.



LA PARTITA - L'Udinese ha vinto 2-1 all'Olimpico grazie alle reti di Lucca e Zarraga nel secondo tempo; nel mezzo c'è stato l'autogol di Giannetti, arrivato due minuti dopo il vantaggio bianconero. Tre punti importanti in chiave salvezza per la squadra di Cioffi, che si allontana dalla zona retrocessione e sale a +3 sul Frosinone terzultimo. La Lazio si allontana dalla zona europea e ora è a -7 dall'Atalanta sesta.