Samardzic segna e torna protagonista sul mercato: dieci giorni per superare il muro dell'Udinese

Redazione CM

Lazar Samardzic torna protagonista e lancia un messaggio al mercato. Il centrocampista dell'Udinese, al centro delle voci di mercato in questa sessione di gennaio come in quella estiva, ha messo il sigillo sul match contro il Milan, trovando la rete del momentaneo 1-1 al termine di una splendida azione. Lui che non segnava da quasi 4 mesi e che per sbloccarsi ha scelto proprio la sfida contro il Milan, la cugina a tinte rosse della squadra che era stato vicinissimo a raggiungere in estate. Aria di derby, o quasi.



MESSAGGI DAL CAMPO - Ben 15 giornate senza gol per Samardzic dopo quel gol spettacolare segnato al Napoli al 6° turno di Serie A, nella sconfitta per 4-1 dei friulani al Maradona. Un gol che aveva ingolosito i partenopei, tanto da spingerli a farsi avanti da lì a poco per provare a portarlo in Campania. Il gol ritrovato, oltre a eleggere Samardzic a giocatore più giovane ad aver segnato 10 reti nelle ultime 3 stagioni di Serie A, lancia soprattutto un messaggio alle pretendenti ancora attente. Pretendenti che - anche in vista dell'estate - sono tante e agguerrite.



MERCATO - Primo fra tutti il Napoli, che era stato molto vicino a lui prima di incagliarsi nell'ostacolo commissioni e imbattersi nelle alte richieste del padre Mladen, fautore della rottura anche con l'Inter in estate. Ma anche la Juve, rimasta sullo sfondo nella corsa al centrocampista dell'Udinese, che però al momento non si trova nella posizione economica per poter presentare offerte all'altezza delle richieste friulane e si giocherà le sue carte eventualmente a giugno. Non mancano poi le sirene dall'estero, con in particolare il Brighton che nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni senza tuttavia mai entrare in vere e proprie trattative.



MURO UDINESE - Il club friulano dalla sua parte rimane convinto dell'importanza del serbo all'interno del progetto e non abbassa le richieste, fisse a 25 milioni complessivi, con l'eventuale inserimento di contropartite. Nel prepartita del match contro il Milan lo ha ribadito il direttore dell'area tecnica bianconera Federico Balzaretti: "C'era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il ragazzo, ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Lazar sta rispondendo molto bene, anche stasera è titolare e sarà un valore aggiunto". Il tempo stringe, perché alla fine del mercato mancano orami solo più 10 giorni e le prestazioni di Samardzic non fanno che aumentare l'attaccamento dell'Udinese al suo talentino.