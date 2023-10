L'affare con l'Inter è sfumato e non si farà più. Il club nerazzurro è rimasto scottato dai rapporti con l'agente e con il padre di Lazar Samardzic quest'estate e ha abbandonato la pista del centrocampista serbo che ieri ha però confermato di "essere pronto per una big". E all'orizzonte in vista della prossima estate c'è un'altra italiana pronta all'assalto. Si tratta della Juventus che la scorsa estate non ha potuto affondare il colpo, ma che ce l'ha in elenco per la possibile sostituzione di Pogba.