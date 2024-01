Samardzic vede solo l'Udinese, ma la Juventus studia il colpo: la richiesta per giugno e un retroscena 'a zero'

Gabriele Stragapede

Lazar Samardzic continua a essere uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. Tuttavia, sino a questo momento, resta ancora un giocatore dell'Udinese e così, a meno di sviluppi clamorosi nei prossimi giorni, sarà anche alla chiusura delle trattative il primo febbraio, alle ore 20, orario della conclusione delle trattative per la sessione invernale. E la conferma è arrivata direttamente dallo stesso Samardzic che, a DAZN, nel pre-partita di Atalanta-Udinese ha dichiarato: "Sono felice a Udine, mi piace l'ambiente come ho sempre detto. Sono concentrato e ho la testa solo a questa partita".



NAPOLI LONTANO - Nonostante tutti i contatti avuti (Napoli in primis), nessun club è riuscito a trovare un accordo con l'Udinese e con l'entourage del centrocampista serbo, vista anche la volontà della società. Il direttore generale dei friulani, d’altronde, era stato chiaro a Rai 2: "Samardzic? A oggi non c'è nessuna situazione concreta che ci faccia presagire un suo trasferimento a gennaio. Samardzic diventerà uno dei centrocampisti più importanti d'Europa, ma non prevediamo un suo addio a gennaio". Addio a gennaio, dunque, che si allontana definitivamente, con il Napoli che ha ormai abbandonato la pista. L’ostacolo commissioni e le alte richieste del padre Mladen sono diventati ostacoli insormontabili per la buona prosecuzione della trattativa. Da qui, l’affondo verso Traorè e Nonge, due giocatori con caratteristiche offensive diverse, ma che completano il reparto dei partenopei. Dunque, quale futuro per Lazar?



IL MURO UDINESE E L’OPPORTUNITA’ JUVE – Il futuro, almeno quello prossimo, sarà in Friuli, agli ordini di mister Cioffi, che l’ha re-inserito nelle dinamiche della squadra - dopo qualche match dov'è partito dalla panchina - e nel gruppo dei titolari. Udine, sino a giugno, sarà la terra dove Samardzic potrà ancora mostrare il suo talento. Ma in estate? Ecco, qui la situazione cambia. La Juventus, rimasta sullo sfondo nella corsa al centrocampista dell'Udinese, vista l’indisponibilità economica per poter presentare offerte all'altezza delle richieste friulane (25 milioni complessivi, eventuali contropartite da decifrare), si giocherà le sue carte eventualmente a giugno. L’opportunità sarà ghiotta e la dirigenza bianconera continuerà a seguire l’evoluzione del talento di casa Udinese. D’altronde, a Torino sono alla ricerca di un centrocampista e il profilo di Samardzic è tra i primi nomi scritti sul taccuino di Giuntoli.



TRA CLAUSOLA E CONCORRENZA – Specialmente se Lazar rischia di essere libero a parametro zero a giugno. Ma come? Come svelato nelle scorse settimane da Calciomercato.com, nell’accordo con l’Udinese, infatti, è prevista una clausola rescissoria con il quale liberarsi e svincolarsi a zero dalla società friulana, in caso di retrocessione in Serie B. Tutto, quindi, dipende anche dai risultati di squadra che otterranno, da qui al termine della stagione, gli uomini di Cioffi. É chiaro che, in tale evenienza, su Samardzic ritornerebbe ancora più intenso l’interesse anche dall’estero, con il Brighton di De Zerbi (che aveva già chiesto informazioni) in prima fila. Ma giugno può aspettare: Samardzic si gode Udine, almeno per i prossimi mesi.