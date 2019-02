In Belgio, nella Jupiller Pro League c'è un attaccante tanzaniano che sta facendo faville. Classe '92, in forza alla capolista Genk, Mbwana Samatta dopo le prime due stagioni e mezzo di ambientamento, è letteralmente esploso in quella attuale, tanto da comandare la classifica marcatori con 17 gol; ma che la stagione della punta centrale africana sarebbe stata positiva si era capito già dal mese di agosto negli spareggi di Europa League contro i danesi del Brondby, quando è riuscito a realizzare una tripletta nel match di andata, poi rivelatasi decisiva per la qualificazione alla fase a gironi della manifestazione, girone che poi i belgi hanno vinto davanti al Malmo, grazie anche alle sue reti (una proprio agli svedesi e due al Besiktas).



Samatta è un attaccante altruista, molto agile e con buona tecnica; oltre a punta centrale può anche giocare all’occorrenza anche come ala destra o seconda punta ma la sua caratteristica principale è che non da punti di riferimenti alla difese avversarie grazie alla sua mobilità. Cresciuto calcisticamente nel suo Paese, la Tanzania, prima nell'African Lyon e poi nel Simba dove con 13 reti in 25 partite ha attirato le attenzioni della squadra congolese del TP Mazembe che nel 2011 l'ha comprato per 70 mila euro e con la quale ha vinto tre campionati e due supercoppe nazionali. L'apice l'ha ottenuto grazie alla conquista della Champions League africana nel 2015 (è stato capocannoniere con sette reti) che gli è valso a gennaio dell'anno successivo il premio "giocatore dell'anno CAF", primo calciatore dell'Africa Orientale a vincerlo. Pochi giorni dopo per lui c'è stato il grande salto che gli ha cambiato la carriera, perchè il Genk con solo 800 mila euro è riuscito a portarselo a casa. E’ stata la sua grande occasione che ovviamente non si è fatto sfuggire anche perché il club belga è una garanzia per i giovani talenti, basti pensare che qui sono cresciuti Milinkovic-Savic, Koulibaly, De Bruyne, Courtois, Carrasco e Origi. Inutile dire che è la stella della Tanzania dove ha segnato fino ad ora 16 gol e che nel prossimo mese giocherà contro l'Uganda il match decisivo per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2019, manifestazione alla quale la sua Nazionale ha partecipato solamente nel 1980.



Il suo contratto con il Genk scade nel giugno 2021 ma a gennaio, prima il Cardiff City e poi il Betis Siviglia si sono mostrate interessate al suo cartellino, tuttavia l'accordo tra le società almeno per il momento non è arrivato; ma se dovesse continuare a segnare con questa regolarità e fornire ottime prestazioni magari facendo conquistare al Genk il campionato (titolo che manca dalla stagione 2010-2011), sicuramente a fine stagione Samatta potrà finalmente spiccare il volo e mettersi alla prova in un campionato più importante.