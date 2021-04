Si aggrava la crisi della Sambenedettese. La società marchigiana (serie C) è alle prese con 8 istanze di fallimento presentate dai creditori e con la messa in mora dei calciatori (scaduta lo scorso lunedì) per gli stipendi non pagati da novembre a febbraio, ma è riuscita ad evitare il crac finanziario grazie a una richiesta di concordato preventivo.



Il Tribunale di Ascoli, che ha nominato due commissari giudiziali, ha concesso 60 giorni di tempo al presidente Domenico Serafino per redigere un piano dettagliato di ristrutturazione dei debiti, a patto però che ogni 15 giorni venga presentato tra le altre cose un quadro aggiornato della situazione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il primo problema è la trasferta di Verona, perché se la società non fosse in grado di garantirne la copertura la squadra potrebbe rifiutarsi di scendere in campo.