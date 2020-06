Potrebbe slittare di una settimana la definizione della trattativa tra Franco Fedeli e il produttore musicale italo argento Domenico Serafino. In un primo momento si pensava che l’appuntamento dal notaio potesse essere programmato entro il 10 giugno, ma sembra che ci vorrà altro tempo. Da definire, infatti, le operazioni relative ai debiti del club verso i fornitori e quelle relative agli stipendi dei calciatori le cui liberatorie devono essere consegnate a Serafino. Inoltre bisogna capire l’esatta valutazione della cassa integrazione in deroga per nove settimane per i giocatori con un contratto inferiore a 50mila euro lordi. Situazioni che devono essere risolte da Fedeli. Sempre secondo il Corriere dello Sport, scontato l’addio di Paolo Montero: per quanto riguarda la panchina, oltre a Pedro Pablo Pasculli, ecco che circolano anche i nomi di Andrea Camplone e Roberto Bordin.