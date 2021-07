Haaland non si tocca. Matthias Sammer, consulente di mercato del Borussia Dortmund ha parlato del futuro dell'attaccante norvegese: "Presumo che Erling resterà con noi. La nostra volontà è questa, ma se poi arriva un pazzo e paga 200 milioni, come spiego agli azionisti che abbiamo rifiutato una cifra del genere? Ecco perchè non si può essere sicuri di niente".