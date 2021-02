Come puntualizza La Gazzetta dello Sport, l'exploit di Mikkel Damsgaard si può considerare ormai come definitivo. L'ala della Sampdoria fa la differenza sia che giochi titolare o che subentri, Ranieri lo sta gestendo bene e il club sa bene che il prezzo è esploso in poco tempo: adesso Damsgaard vale 20 milioni di euro, costerà questa cifra in estate e lo vuole già un top club di Premier League che si è attivato.