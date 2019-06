Il suo nome era stato accostato in passato a diversi club italiani, tra i quali anche Inter, Juventus e Milan, ma la prossima destinazione di uno dei più interessanti prospetti del calcio argentino sarà la Sampdoria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club blucerchiato è a un passo dal trequartista classe '99 di proprietà del Boca Juniors Gonzalo Maroni, che ha disputato l'ultima stagione in prestito al Talleres. L'operazione dovrebbe essere conclusa a breve sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il calciatore argentino è reduce dal Mondiale Under 20 affrontato con la Seleccion.