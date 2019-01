Giuseppe Bozzo, agente di Fabio Quagliarella, parla a Sampdorianews.net del numero 27 della Sampdoria. "E' stato raggiunto un traguardo importante anche si punta a compiere un ulteriore step, attualmente il record è ancora in compartecipazione. Fabio è sempre stato abituato a non fermarsi mai, a guardare avanti, è voglioso di superarsi dalla prossima partita, il suo impegno è fare goal sempre. Vero, se andasse a segno nella sua Napoli si potrebbe parlare di favola, ma qui entra in gioco il destino e sono fattori ai quali credo poco".



SUI RUMORS DI MERCATO - Accostato al Milan nei mesi scorsi, Quagliarella ha rinnovato poi con la Samp: "Fabio è orgoglioso del bene che quotidianamente riceve dal pubblico blucerchiato, un affetto che contraccambia in ogni occasione. La sua permanenza alla Sampdoria non è mai stata in dubbio, la priorità è sempre stata data al club blucerchiato, le voci su presunte altre squadre interessate e ogni altra considerazione di mercato perdono di valore davanti a questa premessa".