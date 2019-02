Patrick Bastianelli, agente di Marco Sau, parla del trasferimento del suo attaccante dal Cagliari alla Samp ai microfoni di Sky Sport: " È stata una trattativa che si è sviluppata ieri. Non è stato facile per lui lasciare Cagliari a cui rimarrà sempre legato. Ma la Sampdoria era un'ottima occasione per il giocatore".