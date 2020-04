Intervistato da Mundo Deportivo, il difensore classe 2000 dello Schalke 04 Juan Miranda parla del suo futuro: "Sono felice di aver ricevuto molte offerte, per me è importante giocare in un club che creda in me. Sampdoria? Ascolterò tutte le offerte, ma l'ultima parola spetta al Barcellona, che ha la priorità del mio cartellino".