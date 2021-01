Il portiere della Sampdoria, Emil Audero, parla a Sky Sport in vista della sfida con la Juventus: "Servirà la perfezione, ad oggi sono la squadra più forte o comunque una delle più forti in campionato. Più che altro, sono la squadra più completa in ogni reparto. Noi ammazza-big? Ci mettiamo bene sull'avversario, sia in casa che in trasferta, riusciamo sempre a non rendere la vita facile agli avversari. Siamo una squadra abbastanza fisica, ma quest'anno riusciamo anche a mettere più qualità e non è un caso se quest'anno con le grandi siamo riusciti a fare buone partite. Sarebbe molto bello riuscire a fare risultato contro la Juve, perché ci siamo andati vicino al mio primo anno, poi abbiamo sempre fatto buone prestazioni ma pochi risultati. A livello personale, sarebbe bello riuscire a strappare qualche punto, ma vediamo le cose passo dopo passo. Ronaldo? Secondo me c'è poco da studiare uno come lui. Lo vedi da sempre, da quando sei bambino, quindi è un giocatore che si conosce. Ha tutto, lo puoi studiare quanto ti pare, ma ha così tante qualità e capacità di trovare lo spunto in mezzo secondo che c'è davvero poco da fare".