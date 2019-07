Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, arrivato dallo Spezia, parla della sua nuova avventura in blucerchiato: "Per me la Samp è il sogno che si realizza, il traguardo di un percorso iniziato tanti anni fa. Mi considero un terzino sinistro di spinta che cerca sempre il cross per i compagni d’attacco. Con Di Francesco il lavoro è molto intenso: il ritiro procede bene, si sta formando un bel gruppo".