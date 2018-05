Bartoszè uno dei titolarissimi di Marco Giampaolo. L'allenatore dellaha lasciato fuori il suo terzino soltanto se costretto da qualche infortunio, e Ferrero ha premiato l'ex Legia Varsavia con un recente rinnovo di contratto. Nonostante ciò però il calciomercato ha puntato il laterale destro blucerchiato, che piace non solo al, ma anche all'Ieri il suo agente ha commentato i rumors relativi al futuro di 'Beres' rivelando quanto il calciatore sia contento della sua esperienza a Genova. "E' felice alla Samp e per questo non si pone il problema del suo futuro", ha detto il procuratore. Parole che sicuramente faranno piacere ai tifosi doriani. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica in questo momento non ci sarebbero trattative in fase avanzata.Stando al quotidiano comunque il presidente Ferrero avrebbe già fatto l'eventuale prezzo di Bereszynski: servono almenodi euro per convincere la Samp, cifra che potrebbe essere destinata ad aumentare in caso il terzino disputasse un buon Mondiale con la maglia della Polonia.