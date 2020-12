Nuovi dettagli sullo screzio Candreva-Ranieri delle scorse ore in casa Sampdoria. Come svelato da Sky Sport, c’è stato un duro battibecco tra i due davanti a tutta la squadra. È ricomponibile e c’è un lavoro diplomatico in corso, è un caso diverso da quello di Gomez. Ranieri lo ha lasciato a casa, ma siamo nel campo della dialettica. L’allenatore in particolare si sarebbe sentito tradito perché in estate ha spinto con la società per avere Candreva. Che nelle ultime settimane non lo ha convinto.