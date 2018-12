Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, parla ad AM, magazine del Corriere dello Sport, di questo inizio di stagione con i blucerchiati: "Mi sento tornato ai livelli di Sassuolo per quanto riguarda la forma fisica, la continuità e la fiducia. Voglio crescere grazie alla Samp. L'obiettivo è quello di superare il mio record di 12 gol in campionato. Ferrero? È sempre presente, è uno stimolo per no. Sono tifoso del PSG".