Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, in gol questa sera contro la Spal, parla a Sky Sport dopo la vittoria blucerchiata: “Mi si è girata un po' la caviglia che mi aveva dato problemi in passato, ho avuto paura ma non sto tanto male. Mi sa che mi sono fatto male, ma sono riuscito a far gol comunque. Sono contento per tutta la squadra ma anche perché mi sento bene qui, riesco a dare tanto, spero di continuare qui. Giampaolo mi fa giocare spesso, mi ha aiutato anche lo staff medico. Io ho lavorato tanto. Quagliarella? Anche oggi mi ha fatto un bell'assist, ma voglio farne anch'io per lui perché anche Fabio segna tanto”.