Dopo il ko interno con l'Inter, l'allenatore della Samp Eusebio Di Francesco ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo perso troppi palloni con facilità, siamo andati in difficoltà nelle scelte. Noi abbiamo tirato addosso a loro, così come loro si son tirati addosso da soli facendo gol. È chiaro che quando accadono queste cose, ti innervosisci. Nel secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo preso gol su un errore madornale: loro son stati bravi e faccio i complimenti. Ma quando ci mettiamo anche noi a regalare qualcosa...".



RAMIREZ - "Ha giocato col Sassuolo, con la Fiorentina. Ha trovato spazio, ma lui come altri non hanno tirato fuori quello che chiedevo. Ho cambiato anche sistema di gioco per venire incontro ai calciatori. Dal punto di vista della cattiveria non possiamo mancare, contro l'Inter in dieci dovevamo aprirli e colpirli con filtranti. I cross con Skriniar, De Vrij e Bastoni servono a poco. Bisogna alzare la qualità anche nelle giocate, siamo in Serie A. Abbiamo avuto un po' troppo timore dell'Inter, io sono sempre stato abituato ad accettare e vincere i duelli. Io voglio questo dalle mie squadre".