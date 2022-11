, l'ennesimo passaggio a vuoto di due squadre che, dopo un'estate tribolata sul mercato e anche sul fronte societario, stanno dimostrando di domenica in domenica tutti i loro limiti tecnici.- E, che fino al prossimo 13 novembre potrà godere degli effetti della deroga concessagli in quanto non in possesso del patentino di allenatore Uefa Pro ma che durante la sosta per i Mondiali sarà inevitabilmente oggetto di riflessioni.ancora sotto contratto., con una media punti certamente migliore di quella del suo predecessore (0,80 per match contro 0,37) ma non ancora sufficiente per muoversi dalle secche dell'ultimo posto.Dopo i rispettivi impegni ravvicinati contro Juve e Spezia e contro Torino e Lecce, per Hellas e Samp la situazione sarà più chiara.che renda l'organico più competitivo, alla luce del fatto che il ritmo tenuto sin qui dalle concorrenti in zona salvezza rimane molto basso.Un passaggio fondamentale per la continuità aziendale ma anche per infondere maggiori certezze ad un gruppo che, senza rinforzi, rischia come non mai.