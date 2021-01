Il nuovo acquisto Ernesto Torregrossa si presenta ai canali ufficiali della Sampdoria: "Mi avevano cercato anche in estate, sono felice di essere arrivato anche se con qualche mese di ritardo. E' stato il presidente in persona a trattare con Cellino e sono contento che sia riuscito a portarmi qui: non era facile, perché Cellino è molto affezionato a me. La Samp è un club glorioso. Sono qui per dare una mano ai compagni e all'allenatore, per completare insieme a loro il mio percorso di crescita e consacrarmi definitivamente in Serie A. Grandi attaccanti in passato hanno giocato qui con la maglia numero 9: per me sarà un onore indossarla. Da avversario il Ferraris mi ha sempre impressionato: ora i tifosi non possono ancora esserci, ma spero di esultare presto insieme a loro sotto la Sud. Mi reputo un attaccante molto generoso, che gioca per la squadra. Trovare giocatori così importanti in squadra è un grande stimolo, spero di imparare molto da loro e di inserirmi il prima possibile. Essere allenato da Ranieri mi fa sperare di migliorare ancora: spero che la Samp sia il club della mia consacrazione. Ringrazio Brescia per quello che mi ha dato, avevo bisogno di fare uno step in più".