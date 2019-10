Ranieri comincia in salita: subentrato a Di Francesco alla guida della Sampdoria, ritrova domenica proprio al primo colpo la “sua” Roma ed è chiamato a muovere una classifica che attualmente vede i blucerchiati staccati all'ultimo posto. Le quote si orientano sul «2», anche se il fossato tra le due squadre non è abissale. La vittoria della Roma è data a 2,15, il secondo successo stagionale della Samp è a 3,25, a 3,50 il pareggio. Va detto che a Marassi, negli ultimi anni, la Roma ha sempre sofferto con la Sampdoria. La vittoria di misura dello scorso aprile è l'unica nelle ultime cinque stagioni, per il resto si contano due successi doriani e due pareggi. Ranieri, rispetto al predecessore, proverà a rafforzare l'apparato difensivo: il match a giudizio dei trader rimane però da Over, dato a 1,55 contro il 2,30 dell'Under.