In un'intervista alla radio romana TeleRadioStereo Enrico Mantovani, presidente della Sampdoria dal 1993 al 2000, ha toccato l'argomento societario e quello legato all'allenatore: "Giampaolo è il mio allenatore preferito e vederlo alla Roma mi darebbe fastidio, perché la Samp perderebbe un grande tecnico. Ha fatto un grande lavoro a Genova, la squadra lo segue, gioca un bellissimo calcio. Roma è una piazza difficile: se dovesse andar via gli consiglierei di fare un'altra tappa intermedia. A Roma ha vinto Capello che aveva delle caratteristiche ben precise. La cessione della Sampdoria? Ci sono delle trattative, è abbastanza accertato, ma non so se siano vicini alla conclusione. Credo che sarebbe un ottimo affare. Vialli? Lo sento per altre cose. Per quanto riguarda questa situazione sicuramente ho fatto dei commenti su Twitter, però non ho parlato di certe cose perché me lo diceva Gianluca, ma perché ho delle fonti diverse."