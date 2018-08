Ecco le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in merito al rinvio della prima giornata del campionato di Serie A: "Sto chiamando i presidenti della Serie A per dire che non si deve giocare. Sono sicuro che Miccichè non farà giocare, ho sentito Agnelli ha detto che la Juventus non gioca. Sabato non si può giocare con i funerali. La Sampdoria e la Fiorentina non giocano. Enrico Preziosi non gioca, quindi neanche il Milan. Prevarrà il buon senso. I cittadini di Genova sono uomini coraggiosi, donne meravigliose, forza Genova. Faccio appello ai tifosi della Sampdoria e a tutta la città per avere una reazione positiva".