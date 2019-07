Come riferisce l'Ansa, ci sarà anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Ponte di Legno per seguire domani la terza amichevole stagionale della squadra blucerchiata, che affronterà la Pro Patria (compagine di Lega Pro) sul campo di Temù. Ferrero si fermerà a dormire nella località di montagna, sede del ritiro blucerchiato, e poi giovedì è atteso a Milano in compagnia del direttore sportivo Carlo Osti per alcune operazioni di mercato.