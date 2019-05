Incontro a tre tra Massimo Ferrero, Carlo Osti e Marco Giampaolo per definire il futuro del tecnico. Al termine del vertice, il presidente della Sampdoria ha dichiarato ai cronisti presenti: "Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana. Le percentuali io non le faccio, io faccio il presidente di una squadra di calcio. Tra una settimana saprete cosa sarà di noi".