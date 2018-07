Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla a la Gazzetta dello Sport facendo un punto sul mercato: "Ho venduto Skriniar per 23 milioni, Schick per 42, Torreira per 30? Fanno 95, e non va bene: si fa sempre cento. Il prossimo sarà Praet? Per la verità abbiamo venduto benino anche Zapata... Praet è come un gabbiano che sfiora il prato invece che il mare: vorrei tenerlo per godermi questa meravigliosa mezzala inventata da Giampaolo e per fare felice il mio allenatore. L'Europa League è un sogno? No, un regalo che una squadra come la Samp può fare a se stessa e ai suoi tifosi. Un sogno è la Champions: il mar dei Caraibi. L’Europa League è un’ambizione: il Mediterraneo".