Dopo la conferenza stampa di Giampaolo, è intervenuto anche il vulcanico presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, sbottando per quanto concerne le continue voci su una possibile vendita del club blucerchiato: "Ho grande ammirazione per il vostro lavoro, ma non è possibile rompere ogni giorno con questa storia della cessione del club. Sembra che ogni giorno debba vendere la Sampdoria. Ho solo una legge che è quella del fare per ottenere qualcosa per Samp. Ve lo chiedo per cortesia, fate il vostro lavoro e se ci dovesse essere una cessione della società sarete i primi a saperlo".