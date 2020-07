Terminata l'assemblea di Lega Serie A, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com: "Mi sembra benissimo, abbiamo avuto una buona performance. Il calcio è un ottimo business, l'alta finanza è interessata e questo ci gratifica molto, perché ci fa ben andare avanti a migliorare il gioco più bello del mondo".



DIRITTI TV - "Oggi abbiamo visto le offerte, c'è un interesse importante. Ora le valutiamo e poi ci sarà una prossima assemblea per fare una bella scrematura. Decisione a settembre? Non è che stiamo decidendo su una casa al mare, ma sul futuro della Lega: dovremo essere preparati, pronti e felici di fare centro".



SERIE A 2020/21 - "Non so se comincia il 14, il 22, il 12... Vediamo un attimo come andrà a finire. L'importante è che ci ridiano i tifosi allo stadio".



RANIERI - "Rinnovo? L'ho già rinnovato".



SALVEZZA - "Ho sempre creduto nella mia squadra, ma c'è sempre stato un piccolo problema forse mentale. La verità è che ho una squadra di fuoriclasse, solo che era una squadra che non si doveva trovare nelle condizioni di doversi salvare. Abbiamo mirato al nono-decimo posto, trovandoci così abbiamo avuto un po' di difficoltà. Sono ragazzi bravi che non potevano assolutamente trovarsi in quella situazione".