Massimo Ferrero si appresta a vivere la sua quarta stagione da presidente della Sampdoria, ma nel frattempo il patron blucerchiato ha capito come muoversi sul terreno del mercato. Il club doriano è alle prese con numerose trattativa, dopo aver concluso già due acquisti importanti come quelli di Jankto e Colley, che si vanno a sommare al difensore Ferrari.



Il numero uno di Corte Lambruschini però sa che le operazioni in entrata non sono affatto finite: "Due bestioni sulle fasce, un regista forte nel ruolo di Torreira, in generale più qualità, come chiede Giampaolo, ma anche più fisicità, come suggerisce Sabatini" ha spiegato proprio Ferrero a Il Secolo XIX. Il Viperetta poi ha anche un sogno: "Praet voglio fare di tutto per tenerlo. Penso che chiunque riconosca che stiamo facendo un mercato intelligente e importante, è andato via Torreira ma l'investimento di esperienza e competenza su Sabatini, che si aggiunge a Osti, è la prova che vogliamo fare sempre meglio. Jankto è fortissimo, Colley dicono tutti che è forte, avrei voluto regalare ai tifosi il giovane La Gumina ma sappiamo com'è andata. In ogni caso il nostro mercato non è finito e dobbiamo giocarci bene la sostituzione di Torreira, che è delicatissima e lo sappiamo, e poi prendere due terzini importanti perché se hai due bestioni sulle fasce, oltre a Bereszynski e Murru che già abbiamo, fai la differenza. Dice bene Sabatini quando mi parla della fisicità da abbinare a un gruppo giovane e di qualità. E soprattutto sulle fasce la fisicità fa la differenza".



Nomi sul piatto per la Samp ce ne sono parecchi: "Stiamo valutando vari profili a sinistra, almeno tre, così come sono tre o quattro i profili per la possibile sostituzione di Torreira. Uno spagnolo, un belga, un croato è un italiano. Deve essere uno tosto, che ti fa fare il salto di qualità, non necessariamente un giovane perché in certi ruoli anche un esperto con tanta classe può essere importante. Vedremo, è una scelta delicata su cui siamo al lavoro tutti".



Molto complessa anche la sostituzione di Viviano: "Il portiere è da prendere e da quello che mi era stato riferito si era sbloccata la cosa con Jandrei, ma spesso nel mercato le cose cambiano di continuo. Se non sarà lui sarà un altro, ma l'essenziale è che saremo protetti tra i pali". E se dovesse partire Zapata? "Prenderemo uno forte, questo è sicuro" ammette Ferrero. " Al momento ci piace Defrel della Roma che ci piaceva già l'anno scorso e vedremo se con i giallorossi si potrà ipotizzare un accordo. Altrimenti l'Inter continua a proporci Eder nell'affare Praet ma io sono contrario alle minestre riscaldate. E Praet, a meno che non paghino la clausola, come detto vorrei provare a tenerlo perché una mediana con un regista forte, Praet da una parte e Jankto dall'altra, più Linetty e gli altri che abbiamo, non è da centro classifica. Sono contento che altri abbiano alzato l'asticella - conclude Ferrero - io rosico ancora per l'anno scorso. Quest'anno vorrei togliermela qualche soddisfazione".