Nonostante le parole pronunciate ieri dal governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale si è detto certo che il prossimo derby tra Sampdoria e Genoa non si disputerà nella tanto discussa data di lunedì 15 aprile, all'atto pratico restano ancora molti dubbi sulla reale collocazione della stracittadina rossoblucerchiata.



La possibilità che questa si svolga di sabato sera è praticamente inesistente, dal momento che quella collocazione è già occupata dalla sfida Champions tra Milan e Lazio. Qualche speranza in più la si avrebbe 24 ore dopo ma soltanto nell'eventualità in cui almeno una tra Inter e Napoli non dovesse accedere ai quarti di finale di Europa League.



Il terzultimo turno della seconda competizione continentale è infatti programmato proprio nei giovedì che precedono e seguono il turno di campionato in questione. Ciò impone sia ai nerazzurri che ai partenopei di giocare per forza di cose non prima di domenica sera, ossia ad almeno 72 ore di distanza dall'inizio dell'ultima gara disputata, cosa che in effetti è stata già programmata.



Un vincolo che tuttavia verrebbe a cadere qualora anche una sola delle due italiane ancora in corsa non dovesse riuscire a superare Lo scoglio degli ottavi di finale di Europa League. A quel punto il derby della Lanterna potrebbe tranquillamente essere posizionato domenica sera o alle 18 oppure alle 20:30, con conseguente slittamento della gara dell'Inter o del Napoli.