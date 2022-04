Dopo quattro derby disputati a capienza limitata, o addirittura a porte chiuse, a causa della pandemia da Covid-19, il Luigi Ferraris si apprezza a riospitare una stracittadina della Lanterna con una cornice di pubblico degna dell'evento.



A tre giorni dal fischio d'inizio della sfida rossoblucerchiata sono infatti già oltre 20 mila i tagliandi acquistati dai sostenitori delle due squadre. La parte del leone la fanno ovviamente i tifosi della Sampdoria, squadra che giocherà formalmente in casa il 123° derby genovese. Anche i colleghi del Genoa, tuttavia, non mancheranno di fare sentire il proprio supporto alla squadra di Blessin, come dimostrando i 5.000 biglietti comprati dal popolo rossoblù.



Numeri destinati a salire nelle prossime ore, fino a sfondare il tetto delle 30mila presenze, regalando all'impianto di Marassi un prevedibile 'Tutto Esaurito'.