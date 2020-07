Un derby-salvezza ma anche una stracittadina da dedicare alla più grande tragedia che la città ha vissuta dal dopoguerra ad oggi.



La prossima sfida tra Genoa e Sampdoria, in programma mercoledì 22 luglio, ospiterà una coreografia del tutto inedita ed eccezionale. Una riproduzione in dimensioni titaniche della celebre vignetta che raffigura due tifosi rossoblucerchiati abbracciati tra loro con le braccia distese verso i monconi di ciò che resta del vecchio Ponte Morandi campeggierà sull'intero settore Distinti. Un'enorme striscione che, come spiega il Secolo XIX, sarà lungo ​26 metri e alto 22, per una superficie totale di quasi 600 metri quadri.



Il disegno venne realizzato nei giorni seguente il tragico crollo in cui morirono 43 persone dall'artista turco ​Gokcen Eke, diventato subito un'icona inconfondibile.



Il prossimo derby della Lanterna, che secondo le direttive attuali dovrebbe svolgersi per la prima volta nella sua storia senza la presenza del pubblico, si disputerà una settimana prima dell'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera che sostituirà il Morandi e che, stando a quanto riferito dal sindaco di Genova, Marco Bucci, dovrebbe avvenire il prossimo 29 luglio.