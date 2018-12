Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo il ko con la Juve: "Tante squadre arrivano qui e già hanno perso mezza partita, per l'ambiente e per i giocatori della Juventus. Non siamo partiti benissimo, siamo stati un po' troppo 'rispettosi', nel senso buono del termine. Ci è mancata cattiveria difensiva nell'occasione del primo gol, poi abbiamo iniziato a giocare. Perché quando c'è da fare a sportellate, si fanno". Poi parla del rigore.



SUL RIGORE - " P er me è finita 2-2, moralmente è 2-2. Io ho visto solo il calcio di rigore assegnato alla Juve e mi pare un regalo. Si può discutere fino a dopodomani, ma non si può fischiare un calcio di rigore così, altrimenti diventa un casino tutte le domeniche. Il gol di Saponara? E' una rete talmente bella che non va annullata".