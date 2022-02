L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa, commentando anche il mercato: "C'è stato un mercato pre e post il mio arrivo. Io mi sono concentrato sul post, perché prima che arrivassi io la società aveva già fatto operazioni in entrata e in uscita. Io mi ero preoccupato che non uscissero altri giocatori funzionali, tranne quelli che con il nostro modello di gioco avrebbero avuto meno spazio, perché sarebbe stato irrispettoso nei loro confronti trattenerli. Per quanto riguarda il mercato in uscita, quindi, si può dire che sia stato un successo".



ARRIVI - "Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, Sensi è un grande giocatore e Sabiri ha delle buone potenzialità. Anche Supryaga è un giovane che avrà bisogno di ambientamento, ma ci porterà comunque freschezza".



UN ATTACCANTE IN PIU' - "Avremmo potuto fare altro, ma la società ha valutato anche la nostra situazione che non va nascosta. Bisogna essere in armonia con le nostre possibilità. Bisogna essere onesti. Avevo chiesto un attaccante in più. Non perché non abbia fiducia negli attaccanti che ho, che sono tutti bravi e forti, ma perché temo sempre di avere qualche defezione di troppo. La salvezza comunque la raggiungi se hai attaccanti bravi".