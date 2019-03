Queste le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida con la Spal: "Quella di domani sarà una partita complicata come tutte le altre. Questa è una Serie A con grande equilibrio. La Spal ha i numeri per continuare a lottare per il suo obiettivo e in passato ci ha sempre fatto soffrire. Indisponibili? Barreto, Caprari, Ramírez, Tonelli e lo squalificato Ekdal. Chi giocherà in attacco? Abbiamo quattro attaccanti, ci tengo a sottolinearlo: due sicuramente giocano titolari e due saranno a disposizione".