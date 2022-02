L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo il pesante 4-0 incassato dall'Atalanta: "C'è poco da andare a trovare il pelo nell'uovo, ci sono stati superiori al netto di errori commessi e di cui siamo consapevoli. Bisogna dimenticare velocemente, l'ho già detto ai ragazzi. Di questa partita non ne parlo nemmeno. Mi sono piaciuti i giocatori subentrati, però ora si resetta e domani si riparte".



Su Sensi: "Ha avuto un risentimento, sia lui che Quagliarella. Questa è una partita fisica, uno contro uno, loro sono forti e hanno una marcia in più. C'era il rischio che li perdessi entrambi. Giovinco? Si è allenato praticamente due volte da quando è arrivato con me. Il primo giorno e ieri, poi ha fatto personalizzato. Dovrà lavorare, trovare buona condizione e poi troverà un minutaggio consono".