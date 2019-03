Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Spal: "I tre davanti hanno fatto la differenza, diverse occasioni per fare il terzo. Nel secondo tempo la partita si è sporcata, loro hanno perso i freni inibitori per rimontare. Anche il casino finale lo abbiamo gestito abbastanza bene. Dovevamo vincere, avevamo la pressione di dover vincere questa sfida. Siamo contenti, siamo li. Abbiamo creato maggior densità con la scelta di mettere per esempio Murru alla fine, Ronaldo ha fatto una grande partita e mi è piaciuto molto. Avessimo pareggiato la partita sarebbe stato un errore, sono contento della prova e abbiamo giocato con ambizione. Saponara? Mi è piaciuto molto, è capace di veder passaggio che altri non vedono e poi è normale che ha qualche pausa. Lo conosco e so cosa può darci. Nel finale avevamo perso un po' di intensità fisica ma abbiamo fatto bene. Che si potesse perdere più tempo del solito del VAR lo sapevamo, quando l'arbitro va a vedere lo schermo è inutile far casino e si deve avere pazienza di aspettare. Prima del VAR si facevano delle "maialate" incredibili, adesso sono più tranquillo. Sono favorevolissimo".