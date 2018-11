L'allenatore della Sampdoriaha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani sera: ". Nella vita di tutti i giorni abbiamo visto stenti, sfollati e lutti; ma lo sport è qualcosa di diverso, qualcosa che fa sì che si stia insieme. Anche quando di mezzo ci sono rivalità e sfottò".Sul momento della squadra: ". Qualcuno sta meglio, qualcuno meno. Vedremo domani dopo la rifinitura., tra virgolette,. Ma l’abbiamo fatta tutti: noi e loro. Ad ogni modo, il derby resetta. Azzera. È diverso da tutto. Non lo devi subire però, la devi giocare. E senza paura".Sull'avversario: "Noi e loro? Mondi opposti. Non ce n’è uno migliore dell’altro, ma abbiamo due modi di vedere le cose completamente opposti. A noi lo spazio, a loro l’uomo. Attacco degli spazi, non buttare via la palla, dare battaglia in ogni punto del campo: questo è ciò che fa il Genoa. Dovremo essere bravi ad adattarci al loro modo di giocare, facendo però il nostro. Perché, senza farci trascinare in una partita sporca, di guerra… Ho rispetto per Juric e per il Genoa, ma ho soprattutto fiducia nella mia Samp".