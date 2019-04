L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma: "Ho visto l’ultima gara dei giallorossi con la Fiorentina, hanno giocato una gara ordinata. Della Roma non mi fido perché ci sono giocatori di qualità che spostano gli equilibri di una partita: per noi è una gara importante, da giocare con entusiasmo perché siamo a tre punti dalla Roma e questo deve essere motivo di orgoglio".



Sulla formazione: "In questa settimana avremmo dovuto avere a disposizione l’intero organico, ma la squadra è attrezzata per sopperire anche alle defezion. Ekdal? Non sarà della partita, ma conto di recuperarlo quanto prima così come Barreto e Caprari".