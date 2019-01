Così Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della sua Sampdoria contro l’Udinese:



QUAGLIARELLA - “La squadra ha giocato a calcio, sono soddisfatto, partita di mentalità, cose su cui lavoriamo noi, un calcio non attendista, chi è più bravo la vince, questo è il concetto. I ragazzi hanno giocato bene, vinto e si sono divertiti. Quagliarella? Straordinario, da libri di testo, senza aggettivi. Avete visto per prendere una palla laterale quanto ha sprintato negli ultimi minuti? Straordinario, ha eguagliato un record, succede solo ai grandissimi, lui è uno dei pochi grandissimi. In settimana l’ho visto più attento ai particolari, anche nei semplici esercizi, cura molto rapidità, reattività, la sentiva. È un traguardo straordinario. Pagherà per festeggiare, è anche generoso Fabio”.



PRAET E LINETTY - “Cerco di spostare calciatori bravi tecnicamente indietro al posto che in avanti io. Poi ci sono dei rischi, di equilibrio, devi farli pensare insieme”.



OBIETTIVI - "Champions League? Alla squadra non voglio dare il peso della classifica, solo quello di giocare bene a calcio. Se pagherei per il quarto posto? Come faccio a dire di no (ride, ndr)”.