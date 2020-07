Arrivato in prestito dalla Sampdoria ma non riscattato nei tempi previsti, Jeison Murillo può comunque restare al Celta Vigo. Il presidente Carlo Mourino conferma al Faro de Vigo: "Non abbiamo problemi economici che ci possano fermare, sono convinto che possiamo arrivare alla firma. Speriamo di poter prendere sia lui che Rafinha".